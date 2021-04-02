На благотворительном аукционе продали капитанскую повязку Криштиану Роналду, которую он бросил на поле во время матча сборных Сербии и Португалии. Деньги, вырученные от продажи, пойдут на лечение шестимесячного мальчика.

Капитанскую повязку Роналду выставили на благотворительном аукционе Limundo. 2 апреля ее удалось продать за 7,5 миллиона сербских динаров (63,87 тысячи евро). Победителем аукциона стала компания Mozzart Bet.

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Деньги с этого аукциона пойдут на лечение шестимесячного Гаврилы Джурджевича. Мальчик страдает атрофией спинных мышц.

Kapitensku traku Kristijana Ronalda koja je završila na travi beogradske Marakane posle kvalifikacione utakmice za Mundijal Srbija - Portugalija na humanitarnoj aukciji kupila je kompanija Mozzart i time obezbedila 7.500.010 dinara za lečenje malog Gavrila Đurđevića. pic.twitter.com/FxOFOJohiB — Mozzart Bet (@MozzartBet) April 2, 2021

В чем скандал ситуации с капитанской повязкой Роналду

27 марта сборные Сербии и Португалии сыграли матч отбора на чемпионат мира. В конце встречи счет был равным 2:2. Сербам удалось отыграться благодаря двум голам во втором тайме.

Уже в компенсированное арбитром время Роналду отправил мяч в ворота соперника. Но защитник выбил мяч. Повтор эпизода показал, что мяч полностью пересек линию поля. Но на матче не было системы VAR, и арбитр не мог пересмотреть эпизод. А после консультации с боковым арбитром принял решение не засчитывать гол.

Это разозлило Роналду. Он со злости покинул поле еще до окончания матча, а по дороге в подтрибунные помещения бросил на поле свою капитанскую повязку. После игры ее подобрал один из работников стадиона, который и передал ее на аукцион.