Украинский боксер Виктор Постол увеличил свой счет в банке после поединка против Хосе Карлоса Рамиреса. Несмотря на то, что боксеры провели бой без болельщиков, организаторам шоу удалось собрать деньги для гонораров.

Как сообщает sportekz.com, Постол за бой против чемпиона мира по версиям WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса заработал 500 тысяч долларов.

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Гонорар 28-летнего Рамиреса не оказался намного больше. Непобедимый американец получил 850 тысяч долларов.

Гонорар ни одного боксера не составил даже миллион долларов.

Все доходы от поединка поступили от продажи ТВ-прав с оплатой за просмотр. Также выплаты основаны на предварительных доходах боксеров.

Постол-Рамирес: что известно о бое

Поединок за звание чемпиона мира WBC и WBO в первом полусреднем весе состоялся 29-го августа.

Постол проиграл Рамиресу решением судей. Один судья увидел ничью, еще двое – небольшое преимущество Рамиреса – 114:114, 115:113, 116:112.

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Бой оказался чрезвычайно ровным, где Постол ничем не уступал. Зато Рамирес не продемонстрировал, чем лучше Виктора.

Иностранные обозреватели бокса считают, что бой должен был завершиться ничьей.