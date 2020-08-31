Український боксер Віктор Постол збільшив свій рахунок у банку після поєдинку проти Хосе Карлоса Раміреса. Попри те, що боксери провели бій без вболівальників, організатором шоу вдалося зібрати гроші для гонорарів.

Як повідомляє sportekz.com, Постол за бій проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO Хосе Карлоса Раміреса заробив 500 тисяч доларів.

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Гонорар 28-річного Раміреса не виявився набагато більшим. Непереможний американець отримав 850 тисяч доларів.

Гонорар жодного боксера не склав навіть мільйон доларів.

Всі доходи від поєдинку надійшли від продажу ТВ-прав з оплатою за перегляд. Також виплати засновані на попередніх доходах боксерів.

Постол – Рамірес: що відомо про бій

Поєдинок за звання чемпіона світу WBC і WBO у першій напівсередній вазі відбувся 29-го серпня.

Постол програв Раміресу рішенням суддів. Один суддя побачив нічию, ще двоє – невелику перевагу Раміреса – 114:114, 115:113, 116:112.

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Бій виявився надзвичайно рівним, де Постол нічим не поступався. Натомість Рамірес не продемонстрував, чим кращий за Віктора.

Іноземні оглядачі боксу вважають, що бій мав завершитися нічиєю.