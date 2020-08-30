Украинский боксер Виктор Постол не сумел завоевать чемпионские пояса по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе в бою против Хосе Рамиреса. Украинец проиграл решением судей.

Однако именно украинец в этом бою нанес больше ударов – 668. Это на 112 ударов больше, чем сделал Рамирес в этом противостоянии, пишет 24 канал.

Как это было: Постол уступил в чемпионском бою за титулы WBO и WBC: видео

Однако точность ударов была лучше именно у американца: 156 против 147 в пользу Рамиреса.

Рамирес сумел победить и сохранить свои чемпионские пояса только решением судей. Один из них зафиксировал ничью 114:114. Зато двое других отдали предпочтение именно Рамиресу – 115:113 и 116:112.

Видеообзор боя Постол – Рамирес