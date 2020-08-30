Украли победу: украинский боксер заявил о судейском беспределе в бою Постол – Рамирес
Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал бой своего друга Виктора Постола против чемпиона мира по версиям WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Рамиреса.
Редкач высказал свое мнение в инстаграме.
Как это было: Постол уступил в чемпионском бою за титулы WBO и WBC: видео
Украли победу. Даже уже не стесняясь говорят о том, что оппонент в любимчиках, судья всегда отдает победу. Так зачем вообще весь этот фарс нужен? Для наживы и утешения.
"Оценивают по любви и симпатии. Имея два чемпионских пояса, оппонент вообще не впечатлил своим выступлением. Какой труд был проведен: три раза бой отменяли. Рамирес последний бой тоже проиграл и снова какое ограбление", – написал Редкач.
Еще Редкач добавил коллаж, которым жестко прошелся по судьям. Особенно досталось тому, кто выставил счет 116:112 в пользу американца: его украинец обозвал слепым.
Постол – Рамирес: главное
- Поединок состоялся в ночь с 29 на 30 августа в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Рамиреса по очкам– 114:114, 115:113, 116:112.
- Из-за коронавируса бой Постола и Рамиреса переносился дважды.
- Теперь на счету Постола 34 боя, 31 победа и 3 поражения на профи-ринге. Рамирес выиграл 26 боев из 26.