Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал бой своего друга Виктора Постола против чемпиона мира по версиям WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Рамиреса.

Редкач высказал свое мнение в инстаграме.

Как это было: Постол уступил в чемпионском бою за титулы WBO и WBC: видео

Украли победу. Даже уже не стесняясь говорят о том, что оппонент в любимчиках, судья всегда отдает победу. Так зачем вообще весь этот фарс нужен? Для наживы и утешения.

"Оценивают по любви и симпатии. Имея два чемпионских пояса, оппонент вообще не впечатлил своим выступлением. Какой труд был проведен: три раза бой отменяли. Рамирес последний бой тоже проиграл и снова какое ограбление", – написал Редкач.

Еще Редкач добавил коллаж, которым жестко прошелся по судьям. Особенно досталось тому, кто выставил счет 116:112 в пользу американца: его украинец обозвал слепым.

Постол – Рамирес: главное