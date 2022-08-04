Гарсия: Наверное, он думал, что это конец карьеры или что-нибудь в этом роде

47-летний американский наставник рассказал о психологическом состояние Энтони Джошуа в преддверии второй встречи с Александром Усиком. Роберт Гарсия уверен, что поражение против Энди Руиса и украинского боксера надломило психологию британца.

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По мнению нового тренера Джошуа, после этих фиаско Энтони мог размышлять над окончанием карьеры.

Многие боксеры после поражений могут думать, что они и представить не могли, что проиграют. Как, вероятно, случилось с Энтони после Энди Руиса. Эти два поражения от Руиса и Усика повлияли на Джошуа. По-видимому, он думал, что это конец карьеры или что-то такое.

– ответил тренер соперника Усика.

Гарсия рассказал, что подготовка к реваншу против Усика была изменена, как и психологические моменты. Поэтому во втором поединке следует ожидать другого и обновленного Джошуа.

"Но самое важное, что они повлияли на решение боксера изменить подготовку. Нам нужно было изменить это настроение, эти мысли, мол, возможно, я не столь мощен для сверхтяжелого веса. И перед боем с Усиком мы многое изменили – и в подготовке, и в психологии", – сказал Гарсия.

Джошуа начал сотрудничество с Гарсией после болезненного поражения от Усика, которое было в сентябре 2021 года.

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