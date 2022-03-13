Стаховский обратился к тренеру Тоттенхэма, который пожалел отстраненных спортсменов России

Сергей Стаховский обратился к главному тренеру Тоттенхэму Антонио Конте, которому кшода российских спортсменов. Похоже, что футбольный наставник не понимает, что и кто развязал войну в Украине.

Стаховский: Пожалуйста, очнитесь

Антонио Конте открыто поддержал российских спортсменов, массово отстраненных от всех международных соревнований. Итальянскому специалисту стал жалко атлетов страны-агрессора.

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Сергей Стаховский обратился к наставнику Тоттенхэму, выразившему очень странную позицию в поддержку России. По мнению итальянцы, российские спортсмены не должны страдать из-за действий Владимира Путина. Бывший теннисист написал футбольному тренеру в инстаграмме и выложил скрин из частных сообщений в себе в сторону.

Украинец попросил проснуться Конте, занявшему какую-то пророссийскую позицию. Стаховский в сообщении написал, как российские кафиры уничтожают украинские города, жизнь украинцев превратилась в настоящий ад.

По словам Стаховского, все россияне будут отвечать за войну, которую в Украине развернула их страна.

Я не уверен, что вы понимаете ситуацию в Украине. В противном случае я не могу представить, что вы бы выразили сожаление российским спортсменам и бизнесменам... Миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома из-за вторжения России... Миллионам пришлось пройти через ад в их родных городах, пока российские самолеты и артиллерия их бомбит… Пожалуйста, очнитесь... России придется нести коллективную вину за все разрушения и убийства, совершенные в Украине,

– написал Сергей Стаховский.

Отметим, что Стаховский недавно окончил профессиональную карьеру теннисиста. Сразу после начала войны Сергей вернулся в Украину и пополнил ряды украинской армии.

Стаховский рассказал, что попытался выйти на связь с ведущими теннисистами мира, но далеко не все откликнулись. Серб Новак Джокович сам написал украинцу и предложил свою помощь. А вот Рафаэль Надаль и Роджер Федерер проигнорировали Стаховского.