Мощная позиция Костюк
Третья ракетка из Киева рассказала, что ей не нравится, как спортсмены комментируют войну в Украине. Большинство из них просто выбирают нейтральную сторону и говорят слова "Нет войне".
Стоит прочесть Ни один теннисист России не сказал, что жалеет о том, что их страна делает с Украиной, – Костюк
По мнению Марты Костюк, не нужно быть политиком или вовлеченным в политику, чтобы знать, что происходит в Украине, кто разрушает украинские города и убивает мирных жителей.
Теннисистка уверена, что в этой ситуации нельзя принимать нейтральную сторону. 19-летняя украинка осудила спортсменов, кратко комментирующих военные действия в Украине словами "Нет войне". Для Марты этот ответ имеет сразу несколько значений.
"К примеру, кто-то может закончить войну, если сдастся. Но это никогда не было вариантом. С первого дня я знала, что этого не произойдет, потому что я пережила этот опыт во время революции. Я знала, что люди не захотят идти в другом направлении, в направлении России. Для меня такие заявления не имеют смысла. Они пусты! Чего вы хотите? Хотите, чтобы Украина проиграла? Чтобы Россия выиграла? Чтобы Россия проиграла?", – рассказала Костюк.
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