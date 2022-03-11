Мощная позиция Костюк

Третья ракетка из Киева рассказала, что ей не нравится, как спортсмены комментируют войну в Украине. Большинство из них просто выбирают нейтральную сторону и говорят слова "Нет войне".

Стоит прочесть Ни один теннисист России не сказал, что жалеет о том, что их страна делает с Украиной, – Костюк

По мнению Марты Костюк, не нужно быть политиком или вовлеченным в политику, чтобы знать, что происходит в Украине, кто разрушает украинские города и убивает мирных жителей.

Теннисистка уверена, что в этой ситуации нельзя принимать нейтральную сторону. 19-летняя украинка осудила спортсменов, кратко комментирующих военные действия в Украине словами "Нет войне". Для Марты этот ответ имеет сразу несколько значений.

"К примеру, кто-то может закончить войну, если сдастся. Но это никогда не было вариантом. С первого дня я знала, что этого не произойдет, потому что я пережила этот опыт во время революции. Я знала, что люди не захотят идти в другом направлении, в направлении России. Для меня такие заявления не имеют смысла. Они пусты! Чего вы хотите? Хотите, чтобы Украина проиграла? Чтобы Россия выиграла? Чтобы Россия проиграла?", – рассказала Костюк.

Любопытно. Марта Костюк недовольна тем, что теннисистов из страны-агрессора были допущены к соревнованиям. Украинка считает, что атлеты из России должны были совсем отстранить от теннисных турниров, как это сделали в других видах спорта. Костюк: Украина никогда не покажется Марта уверена в силе своих земляков и победе Украины над русской ордой. Костюк заверила, что ее страна никогда не сдастся. Я готова повторить это сотню раз: Украина никогда не покажется. Мы можем проиграть, хотя лично я не думаю, что это произойдет, но ни в коем случае Украина никогда не сдастся. Поэтому сегодня, если вы говорите "Нет войне", для меня это означает желание, чтобы Украина сдалась. Потому что Путин никогда не остановится. Все знают, как он невменяем. Потому мы и боремся. А вот такие заявления, они меня затрагивают, потому что они бессмысленны,

– заявила украинская теннисистка. На общении с журналистами Костюк выразила недовольство поведением российских теннисистов во время войны в Украине. Их пока волнует только тема денег, которые они не могут перечислить. Важно. В первом круге Костюк обыграла бельгийку Марину Заневскую на турнире в Индиан-Уэллсе. После дебютной победы в Калифорнии украинка не сдержала слез.

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