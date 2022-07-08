Не разрешат даже пиво: на стадионах Катара во время ЧМ-2022 запретят продажу алкоголя

Болельщики не смогут выпить алкогольные напитки на стадионах Катара во время ЧМ-2022. Все из-за существующих в стране ограничений.

Ограничения для болельщиков в Катаре

В Катаре запрещено употреблять алкоголь в общественных местах. Покупать спиртное можно только в отдельных отелях и клубах.

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Так что на стадионах фанаты не смогут выпить даже пива.

Однако во время ЧМ-2022 болельщики все же смогут ограниченное время покупать и употреблять пиво в отдельных фан-зонах рядом со стадионами.

Отметим, что во время столь крупных турниров продажа алкоголя является существенным финансовым фактором.

Проблемы с местами для ночлега

Недавно организаторы сообщили, что испытывают проблемы с местами для ночевки болельщиков во время проведения турнира.

В пустыне планируют развернуть большие палатки, аренда самого дешевого – обойдется в 200 долларов за ночь. Жителям будут доступны вода и электричество, но не воздушное кондиционирование. Отмечается, что на тысячу тентов 200 будут иметь дополнительные удобства.

Дело в том, что у Катара есть 30 000 гостиничных номеров, которые на 80% уже зарезервированы для представителей ФИФА.