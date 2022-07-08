Ограничения для болельщиков в Катаре
В Катаре запрещено употреблять алкоголь в общественных местах. Покупать спиртное можно только в отдельных отелях и клубах.
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Так что на стадионах фанаты не смогут выпить даже пива.
Однако во время ЧМ-2022 болельщики все же смогут ограниченное время покупать и употреблять пиво в отдельных фан-зонах рядом со стадионами.
Отметим, что во время столь крупных турниров продажа алкоголя является существенным финансовым фактором.
Проблемы с местами для ночлега
- Недавно организаторы сообщили, что испытывают проблемы с местами для ночевки болельщиков во время проведения турнира.
- В пустыне планируют развернуть большие палатки, аренда самого дешевого – обойдется в 200 долларов за ночь. Жителям будут доступны вода и электричество, но не воздушное кондиционирование. Отмечается, что на тысячу тентов 200 будут иметь дополнительные удобства.
- Дело в том, что у Катара есть 30 000 гостиничных номеров, которые на 80% уже зарезервированы для представителей ФИФА.