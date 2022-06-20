Наставник национальной команды Польши объяснил свое решение

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич сообщил Мацею Рыбусу, что он не поедет на чемпионат мира-2022. Также 32-летний поляк не будет вызван на сентябрьский сбор.

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Причиной тренер назвал "текущую клубную ситуацию" футболиста московского Спартака.

Карьера польского игрока

32-летний футболист выступает в России с 2012 года, за исключением сезона-2016/2017, который он провел в Лионе. Первым его клубом в РФ был Терек, ныне Ахмат. С 2017 года играл с 2017 года.

Недавно он подписал соглашение с московским Спартаком, рассчитанное до 30 июня 2024 года.

Выступая в чемпионате России, польский игрок женился на россиянке. Продолжение своей карьеры в стране-агрессоре он аргументировал "благом семьи".

Рыбус провел 66 матчей за сборную Польши.

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