В каких условиях придется жить болельщикам в Катаре

Катар имеет 30 000 гостиничных номеров, которые на 80% уже зарезервированы для представителей ФИФА. Организаторы решили установить палатки для болельщиков.

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Поэтому мы даем людям возможность ночевать в пустыне,

– сообщил менеджер по размещению Омар Аль-Джабер.

В пустыне планируют развернуть большие палатки, аренда самого дешевого – обойдется в 200 долларов за ночь. Жителям будут доступны вода и электричество, но не воздушное кондиционирование. Отмечается, что на тысячу тентов 200 будут иметь дополнительные удобства.

Также правительство Катара предварительно решило арендовать 2 круизных корабля, которые будут стоять на причале в течение 4 недель и будут принимать фанатов. Кроме того, власти поощряют граждан сдавать в этот период спальные места.

В случае, если мест все равно будет недостаточно, Катар обещает построить дополнительные помещения в ближайшие месяцы. Возможна опция – поселение некоторых фанатов в соседних странах, откуда их будут перевозить на матчи специальные шаттлы.

Кстати говоря. В общей сложности на Мундиале ожидается присутствие 1,2 миллиона болельщиков.