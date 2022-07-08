Обмеження для вболівальників в Катарі
У Катарі заборонено вживати алкоголь у громадських місцях. Купувати спиртне можна лише в окремих готелях та клубах.
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Тож на стадіонах фанати не зможуть випити навіть пива.
Однак під час ЧС-2022вболіваьники все ж таки зможуть обмежений час купувати та вживати пиво в окремих фан-зонах поряд зі стадіонами.
Зазначимо, що під час таких великих турнірів продаж алкоголю є суттєвим фінансовим чинником.
Проблеми з місцями для ночівлі
- Нещодавно організатори повідомили, що мають проблеми з місцями для ночівлі вболівальників під час проведення турніру.
- У пустелі планують розгорнути великі намети, оренда найдешевшого – обійдеться у 200 доларів за ніч. Мешканцям будуть доступні вода та електрика, проте не повітряне кондиціонування. Зазначається, що на тисячу тентів 200 – матимуть додаткові зручності.
- Річ у тім, що Катар має 30 000 готельних номерів, які на 80% уже зарезервовані для представників ФІФА.