Обмеження для вболівальників в Катарі

У Катарі заборонено вживати алкоголь у громадських місцях. Купувати спиртне можна лише в окремих готелях та клубах.

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Тож на стадіонах фанати не зможуть випити навіть пива.

Однак під час ЧС-2022вболіваьники все ж таки зможуть обмежений час купувати та вживати пиво в окремих фан-зонах поряд зі стадіонами.

Зазначимо, що під час таких великих турнірів продаж алкоголю є суттєвим фінансовим чинником.

До речі. Фінальний турнір ЧС-2022 у Катарі відбудеться з 21 листопада до 18 грудня.

Проблеми з місцями для ночівлі

Нещодавно організатори повідомили, що мають проблеми з місцями для ночівлі вболівальників під час проведення турніру.

У пустелі планують розгорнути великі намети, оренда найдешевшого – обійдеться у 200 доларів за ніч. Мешканцям будуть доступні вода та електрика, проте не повітряне кондиціонування. Зазначається, що на тисячу тентів 200 – матимуть додаткові зручності.

Річ у тім, що Катар має 30 000 готельних номерів, які на 80% уже зарезервовані для представників ФІФА.

Зверніть увагу! Збірна України була близькою до того, щоб здобути путівку на Мундіаль. "Синьо-жовті" вийшли у фінал відбірного турніру на чемпіонат світу, проте там підопічні Петракова поступилися Уельсу – 0:1.