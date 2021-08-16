В США посмеялись: Китай объявил себя победителем Олимпиады-2020
Источник:Taiwan News
Китай занял второе место в общем медальном зачете Олимпийских игр-2020. Однако с такими итогами не согласны сами китайцы и прибегли к хитрым подсчетам.
Китайцы не могут смириться с 2-м местом
Согласно официальным результатам, победитель медального зачета – США. Американские спортсмены принесли стране аж 113 медалей (39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовых). Китай расположился сразу за спиной, в его активе 88 наград (38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых).
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Однако с такими подсчетами не согласились на китайской земле. Местные СМИ хитро увеличили весь медальный зачет наградами, которые получили представители Гонконга и Тайваня. Хотя эти территории считаются китайскими, но спортсмены выступали отдельно.К слову. Гонконг и Тайвань принесли бы Китаю еще 3 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград, что позволило бы обойти США.
Тройку лидеров зачета замкнула хозяйка Олимпийских игр Япония – 58 наград (27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых).
- Отметим, что украинские олимпийцы привезли на родную землю 19 наград (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Автором единственной победы Украины в Токио стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк.
- Наиболее эффективные результаты показали каратисты. Нашу страну представляли три спортсмена, которые завоевали две медали – "серебро" взяла Анжелика Терлюга и "бронзу" Станислав Горуни.
- Исторические медали Украине принесли теннисистка Элина Свитолина и синхронистки.