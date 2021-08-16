В США посмеялись: Китай объявил себя победителем Олимпиады-2020

Китай занял второе место в общем медальном зачете Олимпийских игр-2020. Однако с такими итогами не согласны сами китайцы и прибегли к хитрым подсчетам.

Китайцы не могут смириться с 2-м местом

Согласно официальным результатам, победитель медального зачета – США. Американские спортсмены принесли стране аж 113 медалей (39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовых). Китай расположился сразу за спиной, в его активе 88 наград (38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых).

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Однако с такими подсчетами не согласились на китайской земле. Местные СМИ хитро увеличили весь медальный зачет наградами, которые получили представители Гонконга и Тайваня. Хотя эти территории считаются китайскими, но спортсмены выступали отдельно.

Гонконг и Тайвань принесли бы Китаю еще 3 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград, что позволило бы обойти США.

Тройку лидеров зачета замкнула хозяйка Олимпийских игр Япония – 58 наград (27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых).