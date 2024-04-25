В подписи к фото бразилец расхваливал "запоребриковый" спортивный канал "Матч ТВ", находясь непосредственно в студии на фотографии. Также там был изображен российский флаг.

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Ошибка из-за невнимательности

Хорватский функционер через несколько часов убрал лайк после волны возмущения от украинских подписчиков. Однако осадок остался.

В Шахтере оперативно отреагировали тогда на это, заявив, что это была случайность. Сам же Срна долго замалчивал эту неприятную ситуацию. Лишь спустя несколько недель хорват впервые прокомментировал свой зашквар.

Я это принимаю, как ошибку. Кафу мне писал в инстаграме, где-то полгода назад, относительно его сына. Я начал следить за ним. Я не знал, что он в России. Я лайкнул, там знаете, флажки маленькие, даже не заметил. Может там Словакия, может там Словения – плюс-минус цвета одинаковые, просто идут по-другому. А журналисты сделали из этого такое... Оно три часа простояло, но все знают, что имею украинскую душу, я этих п***ров не поддерживаю,

– сказал Срна.

Напомним, что ранее Дарио Срна неоднократно поддерживал Украину и осуждал действия России. В частности, он принимал участие в благотворительном матче "Game4Ukraine" и шутил, что ему надо поехать в Москву, ведь его постоянно в течение жизни сопровождают войны.

Дарио Срна в Шахтере