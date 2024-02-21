В частности функционер отметил, что Шахтер много значит в его жизни. Он был в клубе с 2014 года, а также во время полномасштабного вторжения.

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Срна пошутил о переезде в Москву

Срна рассказал, почему не покинул Украину, когда началось полномасштабное вторжение. Он также пошутил, что ему надо переехать в Москву.

"Это моя футбольная семья. Когда началась война, я был с командой. Роберто Де Дзерби отправился в Брайтон со своим штабом (в июле 2023 года), но я не мог представить, что тоже поеду. В трудные времена надо показывать, кто ты есть. Шахтер дал мне много, и я это уважаю. Я должен быть там. Я страдаю, потому что моя семья живет в Лондоне, у меня двое детей в школе. Непросто сохранять контакт, потому что сейчас не так много рейсов.

Моя жена все понимает, она любит Шахтер и Украину. Мы жили в Донецке до того, как россияне напали на Донбасс в 2014 году, потом в Киеве. Это уже третья война в моей жизни. Когда я куда-то приезжаю, там война. Возможно, мне стоит переехать в Москву, чтобы и там была война", – рассказал Срна.

Также он поделился, как организована его жизнь в донецкой команде:

"Между Киевом, Львовом и Гамбургом. Иногда я просыпаюсь и не знаю, где я. Мы всегда между аэропортом и стадионом, мы не знаем, как долго это продлится, но так оно есть. Мы просто ждем, когда закончится война, и мы сможем вернуться к нормальной жизни. Никто не жалуется, мы готовы делать это столько, сколько потребуется".

Футбольная карьера в клубе: главное

За период с 2003 по 2018 год в составе Шахтера, Дарио Срна сыграл 536 матчей во всех турнирах, в которых забил 49 голов и сделал 121 ассист.

Он является лидером по количеству сыгранных матчей в составе Шахтера. В своем статусе футболиста Шахтера хорват добыл 26 трофеев, в частности, в 2009 году выиграл Кубок УЕФА.

