Команда Шевченко (синие) – Команда Зинченко (желтые) 2:2

Голы: Зеедорф, 41, Галлас, 76 – Нобл, 37, Срна, 53

Выставочный матч в поддержку Украины собрал более 40 звезд футбола и селебрита. На стадионе "Стэмфорд Бридж" не было свободного места. Увидеть своих кумиров пришло много зрителей, принесших с собой сине-желтые флаги, пишет 24 Канал.

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Минута аплодисментов украинцам и роскошный гол Зеедорф

Перед началом благотворительного матча выступил Президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил за поддержку всех, кто присоединился к платформе UNITED24. После речи участники матча минутой молчания почтили память всех жертв российской агрессии.

Звезды обеих команд поочередно угрожали воротам, но на последнем рубеже надежно играли Петер Чех и Йенс Леманн. К сожалению, всего 10 минут сыграл в поединке капитан "желтых" Александр Зинченко, который еще восстанавливается после травмы.

В середине первой 45-минутки команды остановились, чтобы минутой аплодисментов почтить всех украинцев, борющихся с российской агрессией. Все зрители "Стемфорд Бридж" стоя аплодировали нашим Героям!

Видео мощного перформанса на "Стемфорд Бридж"

На 32-й минуте поединка Джек Уилшер отправил мяч в сетку ворот Чеха, но арбитр зафиксировала положение вне игры. В ответ "синие" организовали две опасные атаки, на острие которых оказывались камерунец Это'о и Зеедорф.

Гол назревал и первыми открыла счет во встрече команда Зинченко. Экс-звезда Вест Хэма Марк Нобл оказался на ударной позиции и воспользовался своим шансом. Однако ответ "синих" не заставил себя ждать. Легендарный Кларенс Зеедорф сверкнул своим неувядающим мастерством и роскошно закрутил мяч в ворота соперников. На перерыв команды ушли при ничейном счете.

Видео голов Нобла и Зеедорфа

После перерыва в обеих командах произошли замены. На поле появились бывшие игроки Шахтера Михаил Мудрик ("синие") и Дарио Срна ("желтые"). А уже через несколько минут красивая атака команды Зинченко завершилась голом экс-капитана "горняков".

Гол Дарио Срна

Относительно вингера Челси Михаила Мудрика, то он был на поле всего 15 минут. Но этого времени ему хватило, чтобы проверить на прочность перекладины ворот "желтых".

Украинские болельщики ожидали появления на поле легендарного дуэта форвардов Динамо и сборной Украины Андрея Шевченко и Сергея Реброва. Однако звездные нападающие не сумели поразить ворота.

За 12 минут до завершения встречи команда Шевченко усилиями Уильяма Галласа сравняли счет. В итоге матч звезд мирового футбол завершилась боевой ничьей – 2:2.

Конечно, счет во встрече не имел значения для выставочного поединка. Главное – было промонстрировать единство цивилизованного мира вокруг Украине, которая противостоит агрессии российских терррористов.

Видеообзор матча команд Зинченко и Шевченко

Напомним, что все средства, собранные во время матча, пойдут на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Учебное заведение было уничтожено российскими оккупантами в марте 2022 года.