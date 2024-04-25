Футболист лиссабонского клуба выложил в своих соцсетях фотографии с теннисного корта и уже "нарвался" на троллинг от друга, екс-одноклубника по донецкому Шахтеру Георгия Судакова. Один из лидеров "горняков" решил пошутить с Анатолия.

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Вспомнил слова легенды тенниса

Трубин запостил фото, процитировав в подводке к ним легендарную американскую теннисистку Серену Уильямс.

Как сказала Серена Уильямс: Убедись, что ты очень мужественный: будь сильным, будь невероятно добрым и прежде всего будь скромным. Согласен,

– написал голкипер Бенфики.



Трубин сыграл в теннис / Фото из инстаграма Анатолия

В комментариях под фото "прибежал" Судаков, который спросил в шутку Анатолия: "Ракетку только для фото берешь в руки?".

На что Трубин ответил: "Конечно".



Судаков потроллил Трубина после игры в теннис / Скриншот из инстаграма Анатолия

Напомним, что Трубин выступал за Шахтер до августа 2023-го года, когда подписал долгосрочный контракт с Бенфикой – до конца июня 2028-го. Анатолий рассказывал, что хотел бы видеть в своей команде Судакова, но отметил, что "орлы" не смогут потянуть трансфер Георгия из-за его высокой стоимости.

Но СМИ дальше приписывают "горняку" интерес от лиссабонского клуба.

К слову, в текущем сезоне-2023/2024 Трубин уже отстоял за Бенфику в 45 матчах, в которых пропустил 44 гола и отыграл 16 поединков на ноль.

Зато Судаков провел за Шахтер 30 поединков – 7 голов и 3 ассиста.

Шахтер после 24-х сыгранных матчей идет лидером УПЛ (58 баллов). "Горняки" имеют преимущество над вторым киевским Динамо в виде 4-х очков. Бенфика Трубина пытается дотянуться до лидера сезона в Португалии – Спортинга, у которого 80 пунктов, а это на 7 очков больше, чем у команды Анатолия.