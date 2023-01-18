Михаил Мудрик подписал контракт с Челси на 8,5 лет – до лета 2031 года. И за каждую неделю, которую он проведет на "Стемфорд бридж", футболист будет зарабатывать 97 тысяч фунтов. За год это будет чуть больше 5 миллионов фунтов. Такие данные приводит The Athletic.

Читайте также Что ждет Мудрика в Челсе: клубный кризис, конкуренция со Стерлингом и тень провала Шевченко

Арсенал, тоже пытавшийся подписать Мудрика, готов был платить украинскому футболисту меньше на 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Но не это послужило причиной тому, почему Мудрик не перешел в Арсенал.

Это не первая информация о зарплате Мудрика в Челсе. Издание Evening Standard писало, что Мудрик будет получать гораздо больше – 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю. А вот издание The Independent давало на треть меньшую сумму, которая ближе к данным The Athletic – 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Что касается сравнения с зарплатами других игроков, то Мудрик будет получать втрое меньше, чем его конкурент на позиции левого вингера Рахим Стерлинг. Англичанин получает в Челси около 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это едва ли не самая большая зарплата в клубе.