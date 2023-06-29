Топовые теннисисты Украины помогли "ночникам" подразделению звездного коллеги из ВСУ

29 июня 2023, 18:30
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Источник:

инстаграм Долгополова

Александр Долгополов получил ценную помощь от топ-теннисистов. Они приобрели для собратьев спортсмена приборы ночного видения.

Украинские спортсмены массово объединились в помощи Украине во время войны с Россией. Большинство оказывает гуманитарную и финансовую поддержку, в то время как кто-то ушел на фронт с оружием в руках.

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Одним из таких стал Александр Долгополов. Парень завершил теннисную карьеру, записался в ряды ВСУ и пошел защищать страну от оккупантов.

Известные украинские теннисисты решили помочь подразделению Долгополова. Девять спортсменов вместе закупили приборы ночного видения. Участие в сборе приняли:

  • Элина Свитолина
  • Марта Костюк
  • Леся Цуренко
  • Екатерина Байндль
  • Людмила Киченок
  • Надежда Киченок
  • Ольга Савчук
  • Илья Марченко
  • Никита Власов


Сторис Долгополова / instagram.com/alexdolgopolov

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Недавно Долгополов поделился видео с фронта при обстреле со стороны россиян. Миномет окупантов сработал на расстоянии 1 километра от позиций ВСУ.

Автор: Анатолій Дерека