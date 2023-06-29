Українські спортсмени масово об'єднались у допомозі Україні під час війни з Росією. Більшість надає гуманітарну та фінансову підтримку, тоді як хтось пішов на фронт зі зброєю в руках.
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Одним із таких став Олександр Долгополов. Хлопець завершив тенісну кар'єру, записався до лав ЗСУ і пішов боронити країну від окупантів.
Відомі українські тенісисти вирішили допомогти підрозділу Долгополова. Дев'ятеро спортсменів разом закупили прилади нічного бачення. Участь у зборі взяли:
- Еліна Світоліна
- Марта Костюк
- Леся Цуренко
- Катерина Байндль
- Людмила Кіченок
- Надія Кіченок
- Ольга Савчук
- Ілля Марченко
- Микита Власов
Сторіс Долгополова / instagram.com/alexdolgopolov
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Нещодавно Долгополов поділився відео з фронту під час обстрілу з боку росіян. Міномет окупантів спрацював на відстані 1 кілометра від позицій ЗСУ.