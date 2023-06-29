Украинские спортсмены массово объединились в помощи Украине во время войны с Россией. Большинство оказывает гуманитарную и финансовую поддержку, в то время как кто-то ушел на фронт с оружием в руках.

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Одним из таких стал Александр Долгополов. Парень завершил теннисную карьеру, записался в ряды ВСУ и пошел защищать страну от оккупантов.

Известные украинские теннисисты решили помочь подразделению Долгополова. Девять спортсменов вместе закупили приборы ночного видения. Участие в сборе приняли:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Леся Цуренко

Екатерина Байндль

Людмила Киченок

Надежда Киченок

Ольга Савчук

Илья Марченко

Никита Власов



Сторис Долгополова / instagram.com/alexdolgopolov

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Недавно Долгополов поделился видео с фронта при обстреле со стороны россиян. Миномет окупантов сработал на расстоянии 1 километра от позиций ВСУ.