Украинские спортсмены массово объединились в помощи Украине во время войны с Россией. Большинство оказывает гуманитарную и финансовую поддержку, в то время как кто-то ушел на фронт с оружием в руках.
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Одним из таких стал Александр Долгополов. Парень завершил теннисную карьеру, записался в ряды ВСУ и пошел защищать страну от оккупантов.
Известные украинские теннисисты решили помочь подразделению Долгополова. Девять спортсменов вместе закупили приборы ночного видения. Участие в сборе приняли:
- Элина Свитолина
- Марта Костюк
- Леся Цуренко
- Екатерина Байндль
- Людмила Киченок
- Надежда Киченок
- Ольга Савчук
- Илья Марченко
- Никита Власов
Сторис Долгополова / instagram.com/alexdolgopolov
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Недавно Долгополов поделился видео с фронта при обстреле со стороны россиян. Миномет окупантов сработал на расстоянии 1 километра от позиций ВСУ.