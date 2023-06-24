Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил бунт против руководства РФ. Колонны вагнеровцев двигаются на Москву, чтобы выловить свое недовольство действиями Сергея Шойгу и Владимира Путина.

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Украинцы же продолжают высмеивать оккупантов, начавших войну против Украины, но не в состоянии удержать мирную ситуацию в собственном государстве. Саркастическим постом отличился украинский экстеннисист Александр Долгополов.

Сейчас спортсмен защищает Родину в составе ВСУ. На своей странице в твиттер Долгополов вспомнил слова российских пропагандистов, которые называли Украину "несостоявшимся государством".

Теперь все должно быть понятно, даже тупому. Украина едина перед какой-либо угрозой, институты работают, а люди поддерживают своих лидеров. Кто именно сейчас является несостоявшимся государством с гражданской войной и так далее? Что посеешь, то и пожнешь,

– написал Александр.

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Недавно Долгополов поделился видео с фронта при обстреле со стороны россиян. Миномет окупантов сработал на расстоянии 1 километра от позиций ВСУ.