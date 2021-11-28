Левченко: Не надо думать, что это проявление слабости

Левченко заявила, что ей трудно судить этот момент и отметила, что фото Магучих с Ласицкене – это протокольная часть.

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Мне кажется, не надо думать, что это проявление слабости. Наоборот, это проявление силы, когда ты своему сопернику жмешь руку. Фактически, ты признаешь результат в честной борьбе, в которой ты участвовал. Это как у боксеров: проигравший знает, что он проиграл, но все равно, судья выводит их за руки и поднимает руку победителя. Ты должен это выдержать, даже если тебе хочется пойти в угол, сесть и плакать. Это своего рода спортивный этикет,

– сказала украинка.

Вместе с тем Левченко заявила, что понимает людей, переживших боль потери близких из-за войны на востоке Украины. Она рассказала, что вместе с легкоатлеткой Ириной Геращенко встречались с детьми, у которых на войне погибли родители.

"Старшие дети понимают, что произошло. А дети, которым 5 – 6 лет не могут адекватно воспринять это. Мы с ними общались, они замечательные. Но это совсем другая история. У моего папы погиб друг, у которого осталось пятеро детей. Его наградили посмертно", – рассказала спортсменка.

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По мнению Левченко, войну нельзя сравнивать со спортивными результатами.

Я не хочу говорить громкие фразы, типа "спорт вне политики", но в случае с Ярославой это было проявление уважения к результату. Мы соревнуемся на турнирах, это никуда не денешь. Есть правила, есть регламент, будь добр, соревнуйся. Сравнивать это с войной – неуместно,

– сказала Юлия.

Левченко добавила, что имеет много знакомых, которые вернулись с войны.

"При том, что у нас есть много друзей, знакомых и родственников, которые были там. Ребята, возвращающиеся с войны, не всегда готовы к встрече новой реальности. На передовой они видят одно, а приезжают в Киев, и здесь вообще все другое. Всегда должен быть трезвый ум", – убеждена легкоатлетка.

В завершение Левченко заявила, что нужно поддерживать спортсменов, которые под флагом Украины получают высокие результаты.

Мне кажется, что надо поддерживать спортсменов, которые под флагом нашей страны борются за высокие результаты. Это важно: чувствовать, что дома тебя ждут и благодарны, что ты сражался за медали. Конечно, хочется всегда побеждать, но именно в такой борьбе и появляются результаты. Никто не выходит в финал Олимпийских игр просто так. Это всегда бой за первое место. Говорить, что кто-то кому-то отдал победу — странно,

– резюмировала Левченко.

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Что известно о фото Магучих