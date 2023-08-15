Дом украинских олимпийцев: Россия нанесла ракетный удар по спорткомплексу Метеор в Днепре

Россия чуть ли не каждый день наносит ракетные удары по украинским городам. Часто эти ракеты повреждают и разрушают и спортивные сооружения. После ракетного удара в ночь на 15 августа получил значительные повреждения и спорткомплекс "Метеор" в Днепре.

В ночь на 15 августа 2023 года Россия выпустила по территории Украины крылатые ракеты разных типов. Всего в Воздушных силах Украины зафиксировали 28 ракет. Сбить удалось 16 из них.

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Во время утренней массированной атаки защитники ВзК "Схід" сбили над Днепропетровской областю 7 крылатых ракет Х-101/555. В результате атаки произошел пожар на одном из промышленных предприятий Днепра. Есть двое раненых – 70-летний мужчина и 59-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в одну из больниц города. Женщина будет лечиться амбулаторно.

Одна из ракет, которую запустили россияне по Днепру, повредила спорткомплекс "Метеор". Фотографии с выбитыми окнами и воронкой от падения ракеты опубликовал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Последствия ракетного удара по спорткомплексу "Метеор" в Днепре / фото Сергея Лисака

"Важный спортивный объект для Днепра. Здесь принимали всеукраинские соревнования. Занимались дети. Сегодня, кроме предприятия, российские ракеты изуродовали и его. Там вылетели окна, разбитый фасад и внутренняя стена. Снова страдает гражданская инфраструктура. Болотные уничтожают все, что так усердно создавали украинцы", – написал Сергей Лысак.

За день до ракетного удара по Днепру премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что за время полномасштабной войны. Спорткомплекс "Метеор" стал очередным спортивным объектом, который получил повреждения в результате российской военной агрессии.

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Чуть ли не погиб будущий участник Олимпиады

Следует отметить, что спорткомплекс "Метеор" имеет статус Национальной базы олимпийской и паралимпийской подготовки. И именно в это время и тренировались украинские пловцы. Среди них и двукратный чемпион Европы по плаванию на спине среди юниоров, обладатель олимпийской лицензии Парижа-2024 17-летний Александр Желтяков. Он чуть не погиб во время ракетного удара. Ведь вместе с командой находился в отеле рядом со спорткомплексом.



Александр Желтяков опубликовал последствия ракетного удара по бассейну "Метеор" / фото instagram.com/s_yellow_

"Я проснулся ночью, потому что сейчас у меня со сном проблемы. Потом услышал первый прилет, который произошел на заводе. Сразу всех разбудил, и мы пошли в бункер. Я вышел в главный холл спросить у охранника, что и где произошло. Именно в этот время, когда я расспрашивал, прилетела ракета на «Метеор»", – рассказал Александр Желтяков.

Он отметил, что ракета прилетела не в бассейн, а рядом. Но разрушений избежать не удалось.

"Отель, в котором мы проживаем, – он ближе к входу. А ракета прилетела с другой стороны, где расположена парковка. Еще бы 20 метров – и ракета попала бы прямо в бассейн. Сейчас повреждена одна из сторон, то есть угловая часть здания спорткомплекса. Остатки стены попали в бассейн, мы сейчас убираем на улице и в самом бассейне", – рассказал пловец.

Кузница украинских олимпийцев

Желтяков – не единственный украинский пловец, который тренировался на "Метеоре". В общем, этот спорткомплекс имеет немалую историю воспитания украинских олимпийцев.

В целом спорткомплекс состоит из нескольких объектов. Старший – футбольный стадион, который построили в 1966 году. Именно здесь в свое время выступал и футбольный клуб "Днепр", пока не перебрался на "Днепр-арену". Именно на этом стадионе в 1983 и 1988 годах команда становилась чемпионом СССР.

В 1970 году рядом был построен и дворец водных видов спорта. Именно он пострадал во время ракетного удара 15 августа.

В 1983 году был открыт ледовый дворец. Воспитанница именно этого спорткомплекса и завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде для Независимой Украины. Это сделала фигуристка Оксана Баюл на зимней Олимпиаде-1994 в американском Лиллехаммере.

На этом катке свои матчи проводили и хоккеисты "Днепровских волков". В 2005 году команде удалось завоевать серебряные награды украинского первенства, а в 2006 году – бронзовые. Тогда за команду выступал Александр Хмель, который погиб в боях под Бахмутом.

Здесь в этом бассейне тренировался и призер Олимипады-2020 в Токио Михаил Романчук. Пловец после этого опубликовал фотографии бассейна до ракетных обстрелов и после.

"Это бассейн, где я готовился к моей Олимпиаде в Токио. И так он выглядит после очередной ночной атаки ракет и беспилотников. Спорт вне политики?", – написал Михаил Романчук в инстаграме и отметил в сообщении Международный олимпийский комитет и Международную федерацию плавания.



Михаил Романчук показал, как выглядел бассейн до ракетного удара, и как выглядит после этого / фото instagram.com/misha_romanchuk

Еще один участник Олимипады-2020 Денис Кесиль тоже подтвердил, что именно в этом бассейне он готовится к соревнованиям.

После повреждений дворец водных видов спорта пока непригоден для тренировки. Когда в нем снова смогут заниматься украинские спортсмены – неизвестно.