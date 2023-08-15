Загалом в ніч на 15 серпня 2023 року Росія випустила по території України крилаті ракети різних типів. Загалом в Повітряних Силах України зафіксували 28 ракет. Збити вдалося 16 з них.

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Під час ранкової масованої атаки захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555. Внаслідок атаки сталася пожежа на одному з промислових підприємств Дніпра. Є двоє поранених – 70-річний чоловік та 59-річна жінка. Чоловіка госпіталізовано до однієї з лікарень міста. Жінка лікуватиметься амбулаторно.

Одна з ракет, яку запустили росіяни по Дніпру, пошкодила спорткомплекс "Метеор". Фотографії з вибитими вікнами та вирвою від падіння ракети опублікував очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки ракетного удару по спорткомплексу "Метеор" в Дніпрі / фото Сергія Лисака

"Важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти. Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили і його. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. Знову страждає цивільна інфраструктура. Болотяні нищать все, що так старанно створювали українці", – написав Сергій Лисак.

Важливо! За день до ракетного удару по Дніпрі прем'єр-міністр Денис Шмиаль повідомив, що за час повномасштабної війни Росія вбила 340 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об'єкти. Спорткомплекс "Метеор" став черговим спортивним об'єктом, який зазнав пошкоджень внаслідок російської військової агресії.

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Мало не загинув майбутній учасник Олімпіади

Варто відзначити, що спорткомплекс "Метеор" має статус Національної бази олімпійської та паралімпійської підготовки. І саме в цей час та тренувалися українські плавці. Серед них і дворазовий чемпіон Європи з плавання на спині серед юніорів, власник олімпійської ліцензії Парижа-2024 17-річний Олександр Желтяков. Він мало не загинув під час рекетного удару. Адже разом з командою перебував в готелі поруч зі спорткомплексом.



Олександр Желтяков опублікував наслідки ракетного удару по басейну "Метеор" / фото instagram.com/s_yellow_

"Я прокинувся вночі, бо зараз у мене зі сном проблеми. Потім почув перший приліт, який стався на заводі. Одразу всіх розбудив, і ми пішли до бункера. Я вийшов у головний хол спитати в охоронця, що і де сталося. Саме в цей час, коли я розпитував, прилетіла ракета на «Метеор»", – розповів Олександр Желтяков.

Він зазначив, що ракета прилетіла не в сам басейн, а поруч. Але руйнувань уникнути не вдалося.

"Готель, в якому ми проживаємо, — він ближче до входу. А ракета прилетіла з іншого боку, де розташована парковка. Ще б 20 метрів — і ракета влучила б прямо в басейн. Зараз пошкоджена одна зі сторін, тобто кутова частина будівлі спорткомплексу. Рештки від стіни потрапили до басейну, ми зараз прибираємо на вулиці та в самому басейні", – розповів плавець.

Кузня українських олімпійців

Желтяков – не єдиний український плавець, який тренувався на "Метеорі". Загалом цей спорткомплекс має чималу історію виховання українських олімпійців.

Загалом спорткомплекс складається з декількох об’єктів. Найстарший – футбольний стадіон, який побудували в 1966 році. Саме тут свого часу виступав і футбольний клуб "Дніпро", допоки не перебрався на "Дніпро-арену". Саме на цьому стадіоні в 1983 та 1988 році команда ставала чемпіоном СРСР.

У 1970 році поруч побудували й палац водних видів спорту. Саме він і постраждав під час ракетного удару 15 серпня.

У 1983 році був відкритий льодовий палац. Вихованка саме цього спорткомплексу і здобула першу золоту медаль на Олімпіаді для Незалежної України. Це зробила фігуристка Оксана Баюл на зимовій Олімпіаді-1994 в американському Ліллехаммері.

На цій ковзанці свої матчі проводили й хокеїсти "Дніпровських вовків". У 2005 році команді вдалося здобути срібні нагороди української першості, а у 2006 році – бронзові. Тоді за команду виступав Олександр Хміль, який загинув в боях під Бахмутом.

Тут в цьому басейні тренувався і призер Оліміпади-2020 в Токіо Михайло Романчук. Плавець після цього опублікував фотографії басейну до ракетного обстрілу та після.

"Це басейн, де я готувався до моєї Олімпіади в Токіо. І так він виглядає після чергової нічної атаки ракет і безпілотників. Спорт поза політикою?", – написав Михайло Романчук в інстаграмі та позначив в дописі Міжнародний олімпійський комітет та Міжнародну федерацію плавання.



Михайло Романчук показав, як виглядав басейн до ракетного удару, і як виглядає після цього / фото instagram.com/misha_romanchuk

Ще один учасник Оліміпади-2020 Денис Кесіль теж підтвердив, що саме в цьому басейні він готується до змагань.

Після пошкоджень, палац водних видів спорту поки непридатний для тренування. Коли в ньому знову зможуть займатися українські спортсмени – невідомо.