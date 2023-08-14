После начала полномасштабной войны России против Украины мировой спорт изолировал представителей РФ. Все команды из страны-террористки не допускаются к соревнованиям.

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В то же время индивидуальным спортсменам позволяют выступать на турнирах под нейтральным флагом и при условии неподдержки войны. Поэтому возникла дискуссия об участии украинцев в одних соревнованиях с "нейтральными" атлетами.

Многие страны встали на сторону Украины и требуют не пускать на Олимпийские игры спортсменов из России и Белоруссии. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил создание коалиции, которая готова бойкотировать соревнования в Париже.

Спорт и военная агрессия несовместимы. Государства, которые запятнали себя кровью украинцев, не могут участвовать в Олимпийских играх. За время полномасштабной войны Россия убила 340 украинских спортсменов и тренеров, разрушила или повредила 343 спортивных объекта, ежедневно атакует мирные города и села ракетами и дронами. Украина настроена решительно. Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если РФ и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях. Ожидаем, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады,

– говорится в заявлении Шмыгаля.

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Отметим, что в марте Международный олимпийский комитет разрешил федерацию допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе. Сначала Украина бойкотировала турниры с такими атлетами.

Впрочем, недавно Министерство молодежи и спорта изменило приказ и запретило выступать только против спортсменов под флагами России и Беларуси. Пока МОК не принимало официального решения об участии представителей стран-террористок на Олимпиаде в Париже.