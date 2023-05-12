Спортсмен отдал свою жизнь за свободу Украины 12 мая во время боевого задания под Бахмутом Донецкой области. Александр в свое время добился больших высот в хоккее.

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Александр Хмель был на войне с первых дней полномасштабного вторжения. Сначала хоккеист защищал украинскую столицу в отряде киевской территориальной обороны. Впоследствии в статусе военнослужащего Вооруженных сил Украины выполнял боевые задания в горячих точках в других регионах, в частности, под Бахмутом.

Карьера Александра Хмиля

На профессиональном уровне Александр начал выступать с 1997 года в составе киевского Беркута. Вообще, игрокская карьера Хмиля длилась 18 лет. Он выступал за ряд украинских коллективов, в частности, столичных, таких как: Сокол, Льдинку, Киев. киевские АТЕК, Беркут, Компаньон, Подол, а также Днепровские Волки и Галицкие Львы.

В 2007 году Хмель стал чемпионом Украины в составе АТЕКа, в 2005-м он стал серебряным призером национального чемпионата с Днепровскими Волками, а в 2006-м и 2009-м годах выигрывал бронзу. В 1998-м и 2000-м Хмель представлял Украину на юношеском чемпионате мира. В 2005 году Александр в рядах студенческой сборной Украины выступал на Всемирной универсиаде.

После завершения игрокской карьеры Александр продолжал выступать на любительском уровне за киевские Автомобилист и Спарту, а также работал главным тренером в столичном Рапиде, родных для него броварских Волках и женской Украиночке.