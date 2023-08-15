Одна из ракет попала в спортивный объект, в котором проводились всеукраинские соревнования. Значительные повреждения получил спорткомплекс "Метеор", где, в частности, готовились пловцы сборной Украины.

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Александр Желтяков находился в отеле комплекса

Двухкратный чемпион Европы по плаванию среди юниоров, который получил лицензии и должен выступить на Олимпиаде-2024, Александр Желтяков во время атаки находился именно в Днепре. Он готовился к предстоящим соревнованиям на "Метеоре".

Ракета взорвалась в 20 метрах от моего гостиничного номера,

– написал спортсмен в соцсетях.

Украинский рекордсмен рассказал, что он пережил ночью и охарактеризовал повреждения, которые получил спорткомплекс:

"Я проснулся ночью, потому что сейчас у меня со сном проблемы. Потом услышал первый прилет, который произошел на заводе. Сразу всех разбудил, и мы пошли в бункер. Я вышел в главный холл спросить у охранника, что и где произошло. Именно в этот время, когда я расспрашивал, прилетела ракета на "Метеор".

Отель, в котором мы проживаем, – он ближе к входу. А ракета прилетела с другой стороны, где находится парковка. Еще бы 20 метров – и ракета попала бы прямо в бассейн. Сейчас повреждена одна из сторон, то есть угловая часть здания спорткомплекса. Остатки стены попали в бассейн, мы сейчас убираем на улице и в самом бассейне. По-моему, ничего критического. Никто не пострадал.

Кроме Желтякова в спорткомплексе "Метеор" находились еще четверо украинских пловцов, которые недавно выступали на юношеском Евро. Теперь неизвестно, где будут готовиться спортсмены к предстоящим соревнованиям.

Нас здесь пять человек – тех, кто выступал на юношеском чемпионате Европы. Мы уже месяц тренировались в "Метеоре". Через две недели у нас конец сезона. Пока трудно сказать, когда сможем возобновить тренировку в нашем бассейне,

– сказал Александр.

Справка. Днепровский спорткомплекс "Метеор", который включает стадион и ледовый дворец, имеет статус Национальной базы олимпийской и паралимпийской подготовки.

Достижения 17-летнего Александра Желтякова