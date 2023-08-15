Спортивный комплекс "Метеор" стал целью неприятеля. Неужели он тоже был военным объектом по мнению россиян? Ракетный улар повредил фасад комплекса, в котором от ударной волны вытряхнули и вылетели окна, также пострадала внутренняя стена.

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Романчук: Это бассейн, где я готовился к моей Олимпиаде в Токио

Отметим, что в этом спортивном объекте проводились всеукраинские соревнования, тренировались юные спортсмены. И не только они.

Двухкратный призер Олимпийских игр-2020 по плаванию Михаил Романчук отреагировал на удар по спортивному комплексу. Титулованный спортсмен показал фото и до после "русского мира".

Михаил рассказал, что именно в СК "Метеор" в Днепре готовился к уникальной перенесенной Олимпиаде в Токио, где и получил две награды.

Свою краткую реакцию Романчук закончил вопросом в Международный олимпийский комитет (МОК), Международную федерацию плавания и Европейскую лигу плавания, обозначив их страницы в инстаграмме после вопроса: "Спорт вне политики?".

Романчук не зря обозначил эти три страницы. Ведь МОК агитировал вернуть россиян в международные соревнования, на что и повелась мировая федерация вида спорта, в котором выступает Михаил.

Это бассейн, где я готовился к моей Олимпиаде в Токио. И так он смотрится после очередной ночной атаки ракет и беспилотников. Спорт вне политики?

– написал Романчук.

Реакция Михаила Романчука / Скриншот из инстаграмма пловца



Романчук отреагировал на удар по СК Метеор / Скриншот из инстаграмма пловца

После этого ракетного удара руководитель ОП Украины Андрей Ермак подчеркнул, что российских спортсменов нужно отстранить от международных соревнований и не допускать их даже под нейтральным флагом.