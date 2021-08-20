Поражение Зари, дебют Петракова на грани срыва: новости спорта 19 августа

В четверг, 19 августа, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Поражение Зари в матче с горой нереализованных моментов

Луганская Заря с поражения начала выступление в Лиге Европы. Украинцы первыми пропустили гол в матче с Рапидом. Подопечные Виктора Скрипника больше владели мячом, но нелепыми ошибками воспользовались футболисты из Вены.

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Концовка матча стала настоящим ужасом для украинского клуба. Рапид вел со счетом 1:0, а уже в последние минут забил еще дважды, установив разгромный счет 3:0.

Матч Украина – Казахстан оказался на грани срыва

Ответный Матч состоится 26 августа.

В среду, 1 сентября, сборная Украины на выезде сыграет отборочный матч ЧМ-2022 с Казахстаном. Поединок должен состояться в Нур-Султане, однако может быть перенесен на нейтральное поле.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, это связано это со вспышкой коронавируса в Казахстане.

На данный момент существует два варианта. Первый: матч все-таки состоится в Казахстане, но без зрителей. Второй: игру перенесут в другую страну.

Украина с поражения стартовала на женском Евро по волейболу

Сборная Украины по волейболу неудачно стартовала в финальной части чемпионата Европы по волейболу среди женщин матчем против Нидерландов – четвертьфиналисток прошлого Евро, а также финалисток двух предыдущих.

Украинки очень слабо провели два первых сета. Первая партия закончилась победой нидерландок 25: 17, а вторая и вовсе 25: 12.

В третьем сете Украина очень неплохо начала и даже вела в счете 8:7, но соперницы перехватили инициативу и довели игру до победы 25:22.

В результате стартовый матч на турнире для нашей команды сложился неудачно и она уступила в трех сетах.

Во втором туре группового этапа украинки сыграют против еще одних фавориток – сборной Турции. Матч состоится 20 августа.

Марлос решил завершить карьеру в сборной Украины

Футболист донецкого Шахтера Марлос решил завершить карьеру в сборной Украины. Полузащитник заявил, что покидает сборную из-за того, что не может выступать на полную мощность.

33-летний Марлос выступил с обращением, в котором объяснил свой уход из сборной Украины. По словам игрока, после операции он не может играть так, как ему бы хотелось.

Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но настал момент, когда приходится это сделать. Мало кто знает, но я имею определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, что не позволяют играть так много, как хотелось бы,

– сказал футболист.

Марлос дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в матче отбора на ЧМ-2018 со сборной Косово. В течение 4 лет он провел в футболке национальной команды 26 матчей и забил 1 гол.