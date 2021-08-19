По информации журналиста Игоря Бурбаса, это связано со вспышкой коронавируса в Казахстане.

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На данный момент существует два варианта. Первый матч все-таки состоится в Казахстане, но без зрителей. Второй – игру перенесут в другую страну.

Матч Казахстан – Украина должен состояться 1 сентября в Нур-Султане. Начало – в 17:00.

Казахстан – Украина: как прошел первый матч

В поединке третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Украины не смогла обыграть Казахстан. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Украина открыла счет на 20-й минуте поединка, когда Александр Зинченко выдал передачу в чужую штрафную на Романа Яремчука, который красивым ударом поразил дальний угол ворот.

После этого у "сине-желтых" была уйма моментов, чтобы поразить ворота соперника, но этого сделать им не удалось. А вот Казахстану хватило одного реального момента, чтобы сравнять счет в матче. На 59-й минуте Мужиков красивым ударом отправил мяч точно в дальний угол ворот Трубина.