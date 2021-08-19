Кто претендует на награды

В мужском футболе за звание лучшего игрока сезона поборются три полузащитника. Это Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити), Жоржиньо (Италия, "Челси") и Нголо Канте (Франция, Челси). При этом все трое и поборются за звание лучшего полузащитника Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Стоит добавить, что в этом сезоне Де Брюйне выиграл лишь АПЛ. Зато Нголо Канте – Лигу чемпионов. Больше же трофеев собрал Жоржиньо. Он с Челси победил в Лиге чемпионов, а со сборной Италии на Евро-2020.

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В женском футболе награду между собой разыграют представительницы Барселоны Лике Мартенс (Нидерланды), Алексия Путельяс (Испания) и Дженнифер Эрмосо. Этот клуб в этом сезоне выиграл женскую Лигу чемпионов, прервав доминирование французского Лиона. Девушки также защитили титул чемпионок Испании.

За звание лучшего тренера мужской команды соревнуются Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томас Тухель (Челси). У каждого – по одному добытому трофею – АПЛ, Евро-2020 и Лига чемпионов соответственно.

Среди тренеров женских команд борьба за победу ведется между Льюисом Кортесом (Барселона), Петером Герхардссоном (сборная Швеции) и Эмма Хейс (Челси).

Как выбирали претендентов

Списки из трех игроков и тренеров мужских команд были определены голосованием жюри, в которое вошли тренеры 24 сборных, принимавших участие в Евро-2020 года, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА в сезоне 2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА.

Каждый член жюри назвал свою тройку лучших футболистов. За первое место начислялось пять баллов, за второе – три, за третье – один. Итоговый результат состоял из общего числа баллов, полученных при голосовании тренеров и журналистов. В шорт-лист попали три игрока, набравшие больше всего баллов. Тренеры не могли голосовать за футболистов своей команды. Аналогично было и с тренерами – они не могли голосовать за себя.

По схожему принципу было голосование и за футболисток и тренеров женских команд. Только в голосовании принимали участие тренеры 16 клубов, которые играли в 1/8 финала женской Лиги чемпионов, тренеры 12 лучших женских сборных в рейтинге УЕФА, а также 20 отобранных журналистов, которые специализируются на женском футболе.

Награды вручат 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2021/22.