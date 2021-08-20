Поразка Зорі у матчі з горою нереалізованих моментів

Луганська Зоря з поразки розпочала виступ у Лізі Європи. Українці першими пропустили гол у матчі з Рапідом. Підопічні Віктора Скрипника більше володіли м'ячем, але безглуздими помилками скористали футболісти із Відня.

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Кінцівка матчу стала справжнім жахом для українського клубу. Рапід вів із рахунком 1:0, а вже в останні хвилин забив ще двічі, встановивши розгромний рахунок 3:0.

Матч-відповідь відбудеться 26 серпня.

Матч Україна – Казахстан опинився на межі зриву

У середу, 1 вересня, збірна України на виїзді зіграє відбірковий матч ЧС-2022 з Казахстаном. Поєдинок повинен відбутися в Нур-Султані, однак, може бути перенесений на нейтральне поле.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, це пов'язано це зі спалахом коронавіруса в Казахстані.

На даний момент існує два варіанти. Перший – матч все-таки відбудеться в Казахстані, але без глядачів. Другий – гру перенесуть в іншу країну.

Україна з поразки стартувала на жіночому Євро з волейболу

Збірна України з волейболу невдало стартувала у фінальній частині чемпіонату Європи з волейболу серед жінок матчем проти Нідерландів – чвертьфіналісток минулого Євро, а також фіналісток двох попередніх.

Українки дуже слабо провели два перші сети. Перша партія закінчилася перемогою нідерландок 25:17, а друга і зовсім 25:12.

У третьому сеті Україна дуже непогано почала і навіть вела в рахунку 8:7, але суперниці перехопили ініціативу і довели гру до перемоги 25:22.

В результаті стартовий матч на турнірі для нашої команди склався невдало і вона поступилася в трьох сетах.

У другому турі групового етапу українки зіграють проти ще одних фавориток – збірної Туреччини. Матч відбудеться 20 серпня.

Марлос вирішив завершити кар'єру у збірній України

Футболіст донецького Шахтаря Марлос вирішив завершити кар'єру в збірній України. Півзахисник заявив, що покидає збірну через те, що не може виступати на повну потужність.

33-річний Марлос виступив зі зверненням, у якому пояснив свій відхід зі збірної України. За словами гравця, після операції він не може грати так, як йому б хотілося.

Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити. Мало хто знає, проте я маю певні фізичні проблеми та обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, що не дозволяють грати так багато, як хотілося б,

– сказав футболіст.

Марлос дебютував за збірну України 6 жовтня 2017 року у матчі відбору на ЧС-2018 зі збірною Косова. Протягом 4 років він провів у футболці національної команди 26 матчів і забив 1 гол.