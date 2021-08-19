Нидерланды – Украина 3:0 (25:17, 25:12, 25:22)

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Украинки очень слабо провели два первых сета. Первая партия закончилась победой нидерландок 25:17, а вторая и вовсе 25: 12.

В третьем сете Украина очень неплохо начала и даже вела в счете 8:7, но соперницы перехватили инициативу и довели игру до победы 25:22.

В результате стартовый матч на турнире для нашей команды сложился неудачно и она уступила в трех сетах.

Состав сборной Украины в этом матче был таким: Ирина Трушкина (набрала 1 очко), Ольга Скрипак (2), Надежда Кодола (2), Диана Мелюшкіна (0), Олеся Рыхлюк (10), Богдана Анисовая (3), Кристина Нtмцева (либеро) – стартовый. На замену выходили Юлия Бойко (4), Анна Харчинская (2), Марина Мазенко (1), Дарья Великоконь (0).