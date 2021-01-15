Бренд Nivea заявил, что они не будут спонсорами Чемпионата мира по хоккею, если организаторы решат его провести в Беларуси.

Под постами компании в инстаграм читатели начали писать посты с просьбой не поддерживать ЧМ по хоккею в Беларуси. Ведь в этой стране внедрена диктатура.

В то же время Международная федерация хоккея проведет чемпионат мира в Беларуси несмотря на давление стран

Под этими сообщениями появился коммент с официального аккаунта Nivea.

"Nivea выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на нынешнюю ситуацию, мы решили, что Nivea не будет спонсировать чемпионат мира 2021 по хоккею, если будет подтверждено, что он будет совместно организован в Беларуси. Мы уже проинформировали Международную федерацию хоккея о нашем решении и будем внимательно следить за текущими обсуждениями", – говорится в комментарии.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси, которые состоялись в августе 2020 года, в стране начались акции протеста. Белорусы заявили о массовых фальсификациях во время голосования в пользу тогдашнего президента Александра Лукашенко.

Украина официально не признала результаты выборов. Лукашенко – самопровозглашенный президент.

Акции протеста оппозиции активно подавляются правоохранителями. Людей задерживают на улицах и по домам, отправляя их в СИЗО.

Против Лукашенко и его окружения ввели немало санкций. В том числе и Международный олимпийский комитет, который запретил ему посещать Олимпийские игры.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году состоится с 21 мая по 6 июня. Турнир предварительно должны принять две страны – Беларусь (матчи в Минске) и Латвия (Рига).