Спонсори відмовляються підтримувати Чемпіонат світу з хокею в Білорусі: цього разу Liqui Moly
Шанси, що Чемпіонату світу з хокею відбудеться в Білорусі, стає все менше. Ключові спонсори турніру відмовляються від його підтримки, якщо він таки відбудеться в Білорусі.
Вже третій бренд заявив, що не буде спонсором ЧС з хокею 2021, якщо Білорусь буде господаркою турніру. До Nivea та Škoda додалася німецька компанія Liqui Moly. Відповідна заява зроблена на офіційній сторінці компанії в інстаграм.
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У Liqui Moly заявили, що рішення про те, щоб стати спонсором Чемпіонату світу з хокею було прийнято ще у 2017 році. Адже компанія є відданим спонсором спортивних змагань.
"Але Liqui Moly також віддані принципам справедливості, поваги, свободи, захисту і поваги прав людини. Поточна ситуація в Білорусі, а також політика уряду, поводження з демонстрантами та очевидні порушення прав людини в Білорусі глибоко суперечать переконанням і цінностям Liqui Moly. З цієї причини Liqui Moly відмовиться від спонсорства чемпіонату світу, якщо комітет Міжнародної федерації хокею збереже рішення про проведення змагань в Білорусі", – йдеться в повідомленні Liqui Moly.
Чому і як спонсори відмовляються від підтримки ЧС з хокею 2021 у Білорусі
- Чемпіонат світу з хокею у 2021 році запланований з 21 травня до 6 червня. Турнір попередньо мають прийняти дві країни – Білорусь (матчі у Мінську) та Латвія (Рига).
- Після президентських виборів у Білорусі в країні почалися масові протести. Учасники мітингів звинувачували владу у махінаціях під час голосування, за результатами яких Олександр Лукашенко переміг. Європейські країни не визнали результати виборів. Не визнала їх і Україна.
- Силовики у Білорусі почали силою подавляти акції протесту. Чимало учасників протесту були побиті чи затримані. Є й загиблі.
- Після насильства у країні, світова спільнота почала вимагати відібрати участь в Білорусі право приймати Чемпіонат світу з хокею. І провести його в іншому місті.
- В Міжнародній федерації хокею довго намагалися цьому протистояти. І вони поки не прийняли остаточного рішення чи переносити турнір з Білорусі.
- Вболівальники почали тиснути на спонсорів турніру, щоб ті не підтримували змагання у Білорусі. Першими на це відреагували у Nivea. Згодом їх підтримав і автомобільний бренд Škoda, який теж відмовився бути спонсором змагань, якщо вони відбудуться в Білорусі.
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