Шанси, що Чемпіонату світу з хокею відбудеться в Білорусі, стає все менше. Ключові спонсори турніру відмовляються від його підтримки, якщо він таки відбудеться в Білорусі.

Вже третій бренд заявив, що не буде спонсором ЧС з хокею 2021, якщо Білорусь буде господаркою турніру. До Nivea та Škoda додалася німецька компанія Liqui Moly. Відповідна заява зроблена на офіційній сторінці компанії в інстаграм.

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У Liqui Moly заявили, що рішення про те, щоб стати спонсором Чемпіонату світу з хокею було прийнято ще у 2017 році. Адже компанія є відданим спонсором спортивних змагань.

"Але Liqui Moly також віддані принципам справедливості, поваги, свободи, захисту і поваги прав людини. Поточна ситуація в Білорусі, а також політика уряду, поводження з демонстрантами та очевидні порушення прав людини в Білорусі глибоко суперечать переконанням і цінностям Liqui Moly. З цієї причини Liqui Moly відмовиться від спонсорства чемпіонату світу, якщо комітет Міжнародної федерації хокею збереже рішення про проведення змагань в Білорусі", – йдеться в повідомленні Liqui Moly.

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