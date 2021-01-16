Автомобильный производитель Skoda откажется спонсировать чемпионат мира по хоккею-2021. Чешская компания выразила протест из-за нарушения прав человека в Беларуси.

На инстаграм-странице Skoda появилось сообщение, что компания откажется от спонсорства ЧМ-2021, если его таки примет Беларусь.

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"Skoda откажется от спонсорства ЧМ-2021, если подтвердится, что Беларусь будет принимать это соревнование", – говорится в заявлении компании.

Мы поддерживаем правила по защите прав человека

Skoda является главным спонсором чемпионата мира с 1992 года.

Мы большие поклонники хоккея. Skoda Auto гордится партнерством с чемпионатом мира по хоккею в течение 28 лет. Но мы также уважаем и поддерживаем все действующие правила по защите прав человека как фундаментальное и общее требование во всем мире,

– говорится в сообщении.

К вниманию. Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен пройти с 21 мая по 6 июня. Турнир предварительно должны принять две страны – Беларусь (матчи в Минске) и Латвия (Рига).

В 2020 году в Беларуси состоялись президентские выборы, после которых страну всколыхнули акции протеста. Белорусы заявили о фальсификациях во время голосования в пользу тогдашнего президента Александра Лукашенко.

Украина, как и ЕС, США и другие страны, официально не признала результатов выборов. Александр Лукашенко – самопровозглашенный президент.

Белорусские силовики подавляют акции протеста: людей избивают, задерживают на улицах или дома и отправляют СИЗО.

Против Лукашенко и его сторонников ввели ряд санкций. В частности, Международный олимпийский комитет запретил ему посещать Олимпийские игры.

Несмотря на события в Беларуси Международная федерация хоккея (IIHF) рассчитывает на проведение чемпионата мира по хоккею-2021 в Минске и Риге.