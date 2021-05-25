Совсем скоро, – Усик заинтриговал фанатов новым фото

Украинский тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) опубликовал новое фото в своем инстаграме. Боксер намекнул на то, что вскоре появятся новости.
Возможно, речь идет о следующем бое Александра против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
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"Совсем скоро", – интригующе написал боксер.
Джошуа отложил бой с Фьюри и подерется с Усиком
- Усик приостановил поиски будущего соперника до окончательного решения по бою Фьюри – Джошуа. Тайсон 16 мая объявил о бое с Джошуа. Боксеры могли выйти на один ринг 14 августа, а сам поединок должен был состояться в Саудовской Аравии. Сами бойцы могли заработать кругленькие суммы – примерно от 75 до 100 миллионов долларов.
- Но неожиданно на пути поединка за звание абсолютного чемпиона стал Деонтей Уайлдер. Американец выиграл суд и Фьюри обязали дать реванш. Они могут выйти на ринг в Лас-Вегасе.
- Тайсону придется отложить бой с земляком. Зато британец может встретиться с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO.
- Промоутер Усика возобновил переговоры с Эдди Хирном, представляющим интересы Джошуа.