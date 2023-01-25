Финал четырех: состоялась жеребьевка полуфинальных пар Лиги Наций
25 января 2023, 12:42Читати новину українською
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных пар Лиги Наций. Новый победитель турнира станет известен уже летом.
В финал четырех пробились сборные Хорватии, Испании, Италии и Нидерландов. Хозяином финальных поединков Лиги Наций была выбрана "оранжевая" сборная.
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Пары полуфинала Лиги Наций
Испания – Италия
Нидерланды – Хорватия
Испанцы и итальянцы сыграют свой поединок 14 июня в Роттерадме, а хорваты с нидерландцами 15 июня в Энсхеде. Матч за третье место и финал Лиги Наций состоятся в один день – 18 июня в Энсхеде и Роттердаме соответственно. Также на Лигу Наций в ближайшее время уже предстоят определенные изменения.
Бывшие триумфаторы Лиги Наций
- Первый в истории розыгрыш новоиспеченного турнира подчинился сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушом, который недавно возглавил сборную Польши. Тогда португальцы в финале обыграли сборную Нидерландов со счётом 1:0.
- Следующий розыгрыш сменил обладателя титула Лиги Наций. Действующими победителями турнира, вынужденно свой титул в этом году отдадут, является сборная Франции, которая в финале одолела сборную Испании со счетом 2:1.