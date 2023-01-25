В финал четырех пробились сборные Хорватии, Испании, Италии и Нидерландов. Хозяином финальных поединков Лиги Наций была выбрана "оранжевая" сборная.

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Пары полуфинала Лиги Наций

Испания – Италия

Нидерланды – Хорватия

Испанцы и итальянцы сыграют свой поединок 14 июня в Роттерадме, а хорваты с нидерландцами 15 июня в Энсхеде. Матч за третье место и финал Лиги Наций состоятся в один день – 18 июня в Энсхеде и Роттердаме соответственно. Также на Лигу Наций в ближайшее время уже предстоят определенные изменения.

Бывшие триумфаторы Лиги Наций