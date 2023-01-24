Фернанду Сантуш официально стал главным тренером сборной Польши. Срок сотрудничества португальца с польской командой пока неизвестен.
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Фернанду Сантуш проведет свой первый официальный матч во главе сборной Польши уже 24 марта гостевым поединком против сборной Чехии в рамках отбора к Евро-2024. "Красные-белые" и чехи формируют квалификационный цветет вместе со сборными Молдовы, Албании и Фарерских островов. Отборочный цикл не должен стать проблемой в новом этапе карьеры португальца.
Достижения Сантуша как тренера
- Фернанду в клубной тренерской карьере балансировал между чемпионатом Португалии и Греции. В частности, Сантуш возглавлял Эшторил Прая, Эштрела, Порту, Спортинг, Бенфика (все из Португалии), АЭК, Панатинаикос, ПАОК (все из Греции). За все годы проведенные в клубах Сантуш смог получить только два титула: чемпион Португалии вместе с Порту и обладатель кубка Греции вместе с АЕКом.
- В тренерской карьере национальных сборных Сантуш тоже оригинальным не был. Специалист возглавлял сборную Греции и Португалии. С родной сборной Сантуш уже выигрывал Евро-2016 и стал первым победителем Лиги Наций.
- На ЧМ-2022 сборная Португалии под руководством Сантуша дошла до четвертьфинала турнира, после чего специалист покинул команду. На его место пришел Роберто Мартинес.