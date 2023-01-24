Сборная Украины встретится с не грозной сборной Венгрии в полуфинале Евро. Другую пару будут формировать сборные Португалии и Испании, как считают фаворитами турнира.

Достойно внимания Не по примеру ФИФА: УЕФА не будет увеличивать количество участников на Евро и реформирует отбор в ЧМ

"Финал четырех" состоится в Дебрецене, Венгрии, на "Фениксе Арене". Полуфиналы пройдут 17 марта, а в финале и матче на третье место – 19 марта.

Сборная Украины пробилась в финальную стадию Евро, заняв первое место в групповом отборочном этапе, который проходил в польском Познани. "Сине-желтые" торжествовали в квартете, который формировали вместе со сборными Нидерландов, Хорватии и Польши. Украинки сначала одолели нидерландок со счетом 5:2, впоследствии хорваток – 5:1, а закончили отбор ничьей с полячками – 1:1.

Выступления сборной Украины на Евро

Женская команда "сине-желтых" дважды участвовала в финальной части Евро.