В УЕФА отказались увеличивать количество сборных-участниц на ближайшие Евро, несмотря на положительный опыт ФИФА. Также европейская ассоциация внесет правки в отборочный этап в ЧМ-2026 и в розыгрыш Лиги Наций.

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Евро стандарта 2016 года

УЕФА не будет принимать решение увеличить количество участников до 28 или 32 на Евро-2024 и Евро-2028. Сначала европейская организация выражала желание реформировать турнир, поскольку опирались на положительный опыт ФИФА, которая достигала финансового успеха из-за подобных расширений. В УЕФА считают, что увеличение участников снизит уровень турнира, поэтому в двух ближайших Евро примут участие 24 страны.

Вынужденные изменения квалификации на ЧМ

Относительно отбора к чемпионатам мира. В связи с увеличением команд-участниц следующих мундиалов до 48 в УЕФА должны принять определенные изменения. Европейская ассоциация считает, что матчи квалификации стали скучны и несправедливы по отношению к "второстепенным сборным" при встрече с топовыми командами.

УЕФА рассматривает вариант с формированием 12 групп по четыре или пять команд. Победители квартета/квинтета будут напрямую выходить на ЧМ, а остальных трех/четырех будут ждать определенные плей-офф рануды.

Также изменения ждут и Лигу Наций, а именно "Финал четырех". Возможность потарпить в четверку лучших теперь будет больше сборных, а не только победители групп в дивизионе А, и какой будет формат – еще не известно.