До фіналу чотирьох пробились збірні Хорватії, Іспанії, Італії та Нідерландів. Господарем фінальних поєдинків Ліги націй було обрано "помаранчеву" збірну.
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Пари півфіналу Ліги націй
Іспанія – Італія
Нідерланди – Хорватія
Іспанці та італійці зіграють свій поєдинок 14-го червня у Роттерадмі, а хорвати з нідерландцями 15-го червня у Енсхеде. Матч за третє місце та фінал Ліги Націй відбудуться у один день – 18-го червня у Енсхеде та Роттердамі відповідно. Також на Лігу націй найближчим часом уже чекають певні зміни.
Колишні тріумфатори Ліги націй
- Перший в історії розіграш новоспеченого турніру підкорився збірній Португалії на чолі з Фернанду Сантушом, який нещодавно очолив збірну Польщі. Тоді португальці у фіналі обіграли збірну Нідерландів з рахунком 1:0.
- Наступний розіграш змінив володаря титулу Ліги Націй. Чинними переможцями турніру, які вимушено свій титул цього року віддадуть, є збірна Франції, яка у фіналі здолала збірну Іспанії з рахунком 2:1.