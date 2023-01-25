До фіналу чотирьох пробились збірні Хорватії, Іспанії, Італії та Нідерландів. Господарем фінальних поєдинків Ліги націй було обрано "помаранчеву" збірну.

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Пари півфіналу Ліги націй

Іспанія – Італія

Нідерланди – Хорватія

Іспанці та італійці зіграють свій поєдинок 14-го червня у Роттерадмі, а хорвати з нідерландцями 15-го червня у Енсхеде. Матч за третє місце та фінал Ліги Націй відбудуться у один день – 18-го червня у Енсхеде та Роттердамі відповідно. Також на Лігу націй найближчим часом уже чекають певні зміни.

Колишні тріумфатори Ліги націй