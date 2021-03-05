У чеському Нове-Мєсто у суботу, 6 березня, продовжиться 8 етап Кубка світу з біатлону. На спортсменів чекають спринтерські гонки.

Головний тренер жіночої та чоловічої збірної України Юрай Санітра оголосив склад команд, які виступлять у спринтах.

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До складу збірної України повернулася Валентина Семеренко, яка вперше виступить після спринту на чемпіонаті світу. Також виступить Анастасія Меркушина.

Склад жіночої команди

Дар'я Блашко 23 стартовий номер

Юлія Джима 26 стартовий номер

Олена Підгрушна 52 стартовий номер

Валентина Семеренко 79 стартовий номер

Анастасія Меркушина 93 стартовий номер

У чоловічій команді виступить Артем Прима, який 5 березня пропускав чоловічу естафету через біль у попереку.

Склад чоловічої команди

Богдан Цимбал 11 стартовий номер

Дмитро Підручний 26 стартовий номер

Артем Прима 52 стартовий номер

Антон Дудченко 74 стартовий номер

Артем Тищенко 99 стартовий номер

Жіночий спринт розпочнеться о 12:00. Натомість чоловіча гонка о 16:40.

У Нове-Мєсто вже відбулися дві гонки. 4-го березня 8 етап Кубка світу стартував жіночою естафетою. Україна посіла 4 місце. У чоловічій естафеті українці опинилися на 9 сходинці.



Календар біатлонного сезону / Інфографіка Спорт 24​