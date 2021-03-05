В рамках 8 этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место 5 марта состоялась мужская эстафета. Убедительную победу одержала сборная Германии.

Результаты гонки

1. Германия

2. Россия

3. Норвегия

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9. Украина

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Ход эстафеты

По итогам первого этапа в лидеры вышла Норвегия. Благодарить за это норвежцы должны Струли Легрейда. Вслед за ним шли сборные Германии и Чехии.

В составе сборной Украины стартовал Артем Тищенко. На двух огневых рубежах Артем использовал 2 запасных патрона и передал эстафету 14-м с отставанием в 1 минуту.

После второго этапа неожиданное лидерство Германии обеспечил Бенедикт Долль. Следом за ним шел француз Кантен Фийон-Майе с отставанием в 10 секунд. Норвежец Йоханнес Дале с кругом штрафа выбыл из топ-5.

Между тем украинец Дмитрий Пидручный продемонстрировал удивительный этап. Он поднял сборную Украины с 14 на 3 позицию!

Немец Арнд Пайффер на первой стрельбе третьего этапа идеально отработал, и преимущество его сборной над Францией уже составляло 30 секунд. Украинец Антон Дудченко использовал 2 запасных патрона и опустился на 8 место.

По результатам третьего этапа Германия сохранила лидерство с отрывом более чем в 40 секунд над Францией. Антон Дудченко из-за двух промахов вынужден был проходить 300 штрафных метров. Следовательно, наша сборная уже была на 9 строчке и проигрывала лидерам больше 3 минут.

На последнем этапе у Германии бежал далеко не самый сильный Филипп Наврат. Но задачу немцу упростил француз Эмилье Жаклен – 4 штрафных круга после первой стрельбы практически означали "золото" для Германии.

На второе место вышла Норвегия, которую к медали вел Йоханнес Бе. Дальше шли Австрия и Россия.

Украинец Богдан Цимбал, который заменял Артема Приму, уже на первой для себя стрельбе "поймал" штрафной круг. Украина все еще была 9-й, но отставание составляло 4 минуты.

На последней стрельбе Наврат снова отработал идеально и принес Германии "золото". На финальной перестрелке не выдержал Бе. Норвежец пошел на штрафной круг, поэтому "серебро" досталось России. В итоге Норвегия завоевала "бронзу".

Укранец Богдан Цимбал использовал 2 запасных патрона и финишировал на 9 позиции!



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