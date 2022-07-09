Наши девушки самые сильные

Лариса Соловьева и Анастасия Деревянко стали авторами двух бронзовых наград для Украины в пауэрлифтинге на Всемирных Играх-2022. Лариса продлила свою медальную серию. Соловьева на пяти подряд Всемирных Играх поднимается на пьедестал, пище 24 канала.

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Украинская тяжелоатлетка смогла поднять штангу весом 187,5 килограмма в присяде. Лежа – 115 килограммов, а в сословной тяге, которая была финальным упражнением, Соловьева покорила вес 180 килограммов.

Лариса Соловьева – бронзовый призер в американском Бирмингеме.

Еще одну награду в пауэрлифтинге принесла Деревянко. Анастасия получила свою первую медаль на таком уровне соревнований, набрав 100.72 очка и финишировала на третьей позиции.

Все украинские призерки в Бирмингеме

В первый соревновательный день торжествовали на не только тяжелоатлетки. Копилка сборной Украины пополнилась наградами по каратэ и плаванию.

Анжелика Терлюга, выступившая в весе до 55 килограммов, пробилась в финал, где одолела действующую чемпионку мира с Египта Ахлам Юссеф. До этого наша каратистка победила соперниц из Бразилии, Болгарии и США.

17-летняя София Гречко стала победительницей заплыва на 200 метров в монопласте. Украинка преодолела дистанцию ​​через 1 минуту 29,57 секунды. Благодаря мощному рывочку на последних метрах София поднялась на самую высокую ступень пьедестала.

Любопытно! Первый соревновательный день Всемирных Игр-2022 принес Украине два "золота" и две "бронзы".