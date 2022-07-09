Ни одна из соперниц не может ее остановить

Для каратистки из Одессы всемирные игры стали дебютными и сразу успешными. На татами Анжелика Терлюга, выступающая в весовой категории до 55 килограммов, вышла 8 июля, пишет 24 канал.

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По пути к золотой медали украинка в группе одолела Валерию Кумизаки (3:3) и чемпионку Олимпиады-2020 Ивет Горанова (3:0). Отметим, что именно болгарская каратистка унесла из-под носа Терлюги олимпийское "золото" в Токио.

Это вторая победа для Анжелики над Горановой в этом сезоне. Терлюга заняла первое место в группе и продолжила борьбу за награду Всемирных игр-2022.

В полуфинале украинскую каратистку ждал экзамен против соперницы из США, а в решающей схватке сошлась на татами с египтянкой Ахлам Юссеф. Терлюга минимально одолела оппонентку (1:0) и поднялась на высшую ступеньку пьедестала.

Каратистка Анжелика Терлюга – победительница Всемирных Игр-2022.



"Золото" Терлюги на Всемирных Играх-2022/ Фото из инстаграммы каратистки

Во время награждения Терлюга традиционно эмоционально исполнила гимн Украины, а украинский флаг поднялся выше других.

В этот соревновательный день на татами появилась еще одна украинская каратистка Екатерина Кривая. Но уроженка Хмельницкого проиграла все свои стычки.

Напомним! На Всемирных Играх Украину представляет шесть каратистов – Станислав Горуна, Анжелика Терлюга, Екатерина Кривая, Галина Мельник, Анита Серегина и Ризван Талибов. Четверо из них еще выйдут на татами.