Наші дівчата найсильніші

Лариса Соловйова та Анастасія Дерев'янко стали авторками двох бронзових нагород для України у пауерліфтингу на Всесвітніх Іграх-2022. Лариса продовжила свою медальну серію. Соловйова на п'яти поспіль Всесвітніх Іграх підіймається на п'єдестал, пище 24 канал.

До теми Це було моєю мрією, – Терлюга присвятила Україні своє "золото" Всесвітніх Ігор-2022

Українська важкоатлетка змогла підійняти штангу вагою 187,5 кілограмів у присяді. Лежачи – 115 кілограмів, а у становій тязі, яка була фінальною вправою, Соловйова підкорила вагу 180 кілограмів.

Лариса Соловйова – бронзова призерка в американському Бірмінгемі.

Ще одну нагороду у пауерліфтингу принесла Дерев'янко. Анастасія здоубла сво першу медальна такому рівні змагань, набравши 100.72 очка та фінішувала на третій позиції.

Усі українські призерки у Бірмінгемі

У перший змагальний день тріумфували на не лише важкоатлетки. Скарбничка збірної України поповнилась нагородами з карате та плавання.

Анжеліка Терлюга, яка виступила у вазі до 55 кілограмів, пробилась у фінал, де здолала чинну чемпіонку світу з Єгипту Ахлам Юссеф. До цього наша каратистка перемогла суперниць із Бразилії ,Болгарії та США.

17-річна Софія Гречко стала переможницею запливу на 200 метрів у монопласті. Українка подолала дистанцію за 1 хвилину 29,57 секунди. Завдяки потужному ривочку на останніх метрах Софія підійнялась на найвищу сходинку п'єдесталу.

Цікаво! Перший змагальний день Всесвітніх Ігор-2022 приніс Україні два "золота" та дві "бронзи".